Borrachito es hallado sin vida en interior de su casa en La Conquista, Carazo

La noche de este miércoles, fue encontrado sin vida el ciudadano Catalino Anselmo González Canales de unos 60 años, en el interior de su vivienda ubicada de la alcaldía del municipio de La Conquista, 200 metros al este.

El cuerpo del tomador consuetudinario fue encontrado por unos conocidos que llegaron a buscarlo a su humilde casa para darle una cuaja y tocarle la puerta y ver que no salía, decidieron ingresar, encontrándolo fallecido.

“El domingo fue el último día que vi a Catalino, como siempre bebiendo guaro…seguro eso le causó la muerte”, dijo Pedro Cruz, conocido del infortunado.

Agentes policiales al conocer del caso se desplazaron al lugar junto al médico forense, encargado de determinar las causas del deceso de Catalino Anselmo González Canales.