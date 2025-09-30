Bonanza: Hombre muere baleado en su casa por sujeto desconocido

El señor Johnny Evaristo Suarez Almendarez, de 53 años de edad, fue asesinado a balazos la mañana del lunes en su casa ubicada en la comunidad El Vesubio, en el municipio de Bonanza, en el Caribe Norte de Nicaragua.

Maria Isabel Cruz Olivas, esposa de don Johnny Evaristo, dijo que ella salió de la casa a dejar una comida en un colegio cuando recibió la llamada telefónica de su hijo diciéndole que alguien había matado a su papá.

La mujer se regresó inmediatamente a su vivienda y al hallar a su marido desangrándose lo llevo al hospital de Bonanza, pero murió en el trayecto.

La información preliminar indica que don Johnny Evaristo Suarez Almendarez estaba atendiendo un negocio ubicado en su casa, cuando llegó un sujeto desconocido y le disparó sin mucho palabrear, para luego huir con rumbo desconocido.

La policía del municipio de Bonanza ya está investigando el crimen.

