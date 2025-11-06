Bomberos sofocan incendio en mercado de Ciudad Sandino, Managua…origen aún se desconoce

La noche de este jueves, miembros de los Bomberos Unidos sofocaron el incendio que devoró parcialmente, tres tramos de venta de productos plásticos, lácteos y una joyería, en el mercado municipio de Ciudad Sandino, en Managua.

Bomberos Unidos sofocan incendio en Ciudad Sandino

Los comerciantes afectados fueron identificados como Javier Robleto Urbina, propietario de una joyería; donde las llamas devoraron una mesa, 5 sillas y dos máquinas para fabricación de anillos.

Además, María Magdalena Delgado, dueña de un tramo de abarrotes donde se quemó una refrigeradora y productos varios. Y Claudia Patricia Montenegro, dueña de un tramo de productos lácteos.

Una vez que los Bomberos extinguieron el fuego procedieron al proceso de enfriamiento para luego investigar la causa del incendio que dejó pérdidas materiales.

La compañera Javiera Jiménez, de la alcaldía de Ciudad Sandino, destacó el rápido actuar de los Bomberos Unidos y el trabajo coordinado con brigadas de la municipalidad para sofocar el fuego y evitar se propagara a otros tramos del mercado.

Agentes de la Policía Nacional al conocer de la emergencia movilizaron un equipo al lugar para garantizar la seguridad en la zona y el trabajo de los Bomberos Unidos.