Bomberos salvan vivienda de quedar en ruinas en Telpaneca, Madriz

La rápida y efectiva respuesta de los Bomberos Unidos evitó que se incendiara totalmente la vivienda de Luis Bismark González Guerrero, de 36 años.

El hecho ocurrió en el barrio Villa Austria, en Telpaneca, Madriz, en circunstancias investigadas por las autoridades.

Las llamas ocasionaron daños materiales en la infraestructura de la casa donde habitan 4 niños y 5 adultos.

En más casos de sucesos, vivo de milagro se encuentra don Julio Antonio Sánchez, de 70 años, al ser atropellado por el motociclista Gabriel Andrés Castro, de 28 años.

El accidente ocurrió en el sector de la parada de buses El Güegüense, en Niquinohomo, Masaya, en circunstancias investigadas por agentes de tránsito.

El afectado fue trasladado por bomberos unidos al centro de salud de Niquinohomo, en Masaya.