Boaco: un fallecido deja colisión entre motocicleta y furgón

La noche de este sábado, el motociclista Eddy Francisco Gómez Quiroz de 21 años, perdió la vida de forma instantánea al verse involucrado en un accidente de tránsito con un furgón conducido por Ignacio Seas, en el poblador de Tecolostote en el municipio de San Lorenzo, Boaco.

Cazadores de noticias informaron a Tu Nueva Radio Ya que el impacto de la moto contra el furgón fue tan violento que la cabra mecánica quedó incrustada bajo la rastra del furgón, y el cuerpo del infortunado tirado a un lado.

En tanto, José Andrés Urbina Boza de 18 años, pasajero de la motocicleta resultó con el brazo izquierdo y mandíbula fracturada, por lo que fue trasladado al hospital primario Amed Campos de El Papayal.

Las autoridades de la Policía Nacional al conocer de la tragedia vial movilizaron un equipo para indagar la identidad del infortunado y las circunstancias en que ocurrió el accidente.