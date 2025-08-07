Blufileño muere en accidente casero en la ciudad de Rivas

Víctima de trauma craneal severo falleció el señor Arturo Gazo en su vivienda, localizada en el barrio 19 de Julio, en la ciudad de Rivas.

El hallazgo fue hecho por un vecino al ver que don Arturo no salía como de costumbre a primera hora, por lo que se fue a verlo y lo encontró sin vida, dando aviso a la policía.

Un forense con la policía llegaron a la vivienda de don Arturo Gazo, determinando que falleció accidentalmente por trauma craneal, al caerse y golpearse la cabeza con el piso.

El señor Arturo Gazo, era originario de Bluefields, para ya tenía años de residir en la ciudad de Rivas.

