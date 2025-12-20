Ayudante de matadero es detenido por el robo insólito de 5 libras de chicharrón, en Granada

La Policía Nacional capturó este sábado a Ramón Díaz Pérez, de 31 años, en la entrada del barrio Isla Feliz, al sur de Granada, tras ser sorprendido con cinco libras de chicharrón sustraídas de un matadero local.

El hombre, que ayudaba a cargar los productos hacia las camionetas del Mercado Municipal Francisco Ticay, cometido el robo aprovechando su acceso al lugar.

La víctima, doña María Lanuza Gómez, de 62 años, sufrió una pérdida valorada en mil 300 córdobas.

Ramón Díaz Pérez permanece detenido en las celdas del edificio Feliz Carrillo de la Policía de Granada y será puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de robo con fuerza agravado.