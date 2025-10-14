Autoridades policiales arrestan a 112 delincuentes peligrosos en la última semana

Durante la última semana, la Policía Nacional capturó a 112 sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes departamentos de Nicaragua.

Las autoridades detallaron en su informe de este lunes que en el departamento de Managua fueron detenidos 84 delincuentes.

De los arrestados, uno fue por homicidio, 30 por cometer asaltos, 36 por robos con fuerza, siete por robos con violencia y 10 por tráfico de drogas.

Mientras tanto, en los departamentos fueron apresados 28 sujetos. Dos cayeron presos por cometer asaltos, seis por robos con violencia, 5 por robos con fuerza, cuatro por tráfico de drogas y 11 por abastecimiento de estupefacientes.

Durante las capturas se logró la incautación de una marihuana, cocaína y piedras de crack, así como la ocupación de 3 armas de fuego cortas.

