Aún con vida capitalina que atentó contra su existencia el pasado sábado

En sala de cuidado intensivo del hospital Manolo Morales se encuentra delicada María del Carmen Jerez Meza, de 27 años, quien el pasado sábado atentó contra su vida, por razones que solo ella conserva.

Jerez Meza, habitante del barrio Jorge Dimitrov, intentó ponerle fin a su existencia ingiriendo par de pastillas de fosfina, sin embargo, fue llevada a tiempo al Manolo Morales.

El personal médico, hizo de inmediato un lavado gástrico y procedieron a ponerle suero para limpiar el sistema. De momento se encuentra estable pero delicada.

