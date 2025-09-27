Atrapan dentro de «cielo raso» a ladrón que se metió a robar a una mega tienda en Jinotepe

Tras un operativo de película, el sujeto Néstor Carrión Cerda, de 31 años, alias “La Percha”, fue capturado a las 6 y 30 minutos de la mañana de hoy dentro de la Tienda Bravo, en Jinotepe, Carazo, donde ingresó a robar en la madrugada.

Según las investigaciones, “La Percha”, escaló la parte trasera de la tienda y se metió por un hueco para sacar de dos cajas registradoras el dinero producto de las ventas de ayer viernes.

Con lo que no contaba Néstor Carrión, es que la tienda cuenta con sensores de movimiento, además de las cámaras de seguridad, por lo que desde que ingresó, la policía fue alertada y llegó a rodear el lugar.

Al verse que los agentes estaban por ingresar a la tienda, el ladrón subió hasta el cielo raso donde se escondió como topo, hasta que fue localizado y sacado por la policía.

Al momento de la captura, a “La Percha” se le ocuparon 15 mil córdobas que llevaba había metidos en su short.

Según información este sujeto ya había robado en la misma tienda y en esa ocasión logró llevarse más de 50 mil córdobas, por lo que los dueños instalaron los sensores que permitieron detectar su incursión y su captura.

Miembros de los Bomberos Unidos apoyaron en la captura del ladrón al facilitar las escaleras que utilizó la policía para subir al techo y el cielo raso, de donde lo sacaron para llevárselo preso, en espera de ser procesado.

La señora Catherine Sánchez, administradora de la tienda, agradeció a la policía, los bomberos en la captura del delincuente y a Tu Nueva Radio Ya por dar cobertura de la captura del ratero quien ya está tras las rejas.

El delincuente Néstor Carrión Cerda, habita de la Rotondita media cuadra al norte en el barrio Mauricio Duarte, en Las Esquinas, Diriamba, Carazo.