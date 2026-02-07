Ataque de abejas deja varios cristianos piqueteados en San Francisco del Norte, Chinandega

Un grupo de personas fue atacado por un enjambre de abejas este sábado cuando participaba en un encuentro religioso en el cerro conocido como La India, en San Francisco del Norte, Chinandega.

El incidente ocurrió mientras los feligreses, miembros de una congregación evangélica, se encontraban en el lugar realizando una jornada de oración.

Ante la emergencia, se activaron los Bomberos y el servicio de ambulancias de los municipios del norte de Chinandega para brindar auxilio y proceder con el traslado de los pacientes.

Debido a la severidad de las picaduras, varias víctimas fueron remitidas de urgencia al Hospital Mauricio Abdalah.

Entre los afectados en estado delicado se encuentra el pastor de la congregación, identificado como Abraham Palma, quien también fue hospitalizado tras el ataque.