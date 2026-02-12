Asistente del hogar es buscada por el hurto de más de un millón de córdobas en Tipitapa

La asistenta del hogar Josseling del Carmen Almanza, de 29 años, es señalada como la principal sospechosa de haber hurtado más de un millón de córdobas de la vivienda de su empleador, el reconocido cambista Miguel Ángel Polanco Durán.

El hecho ocurrió en el municipio de Tipitapa, donde Almanza laboraba como asistente del hogar.

Según el relato de la víctima, él decidió brindarle empleo y abrirle las puertas de su casa conmovido por su difícil situación económica y el bienestar de la hija de 7 años de la mujer.

Sin embargo, Almanza habría abusado de esa confianza ayer miércoles, aprovechando un descuido para sustraer el capital de trabajo y fondos destinados al pago de su proveedor.

El sistema de seguridad de la vivienda captó el modus operandi de la señalada. En las grabaciones se observa cómo utiliza bolsas de la cocina para ocultar el dinero, el cual arroja por una ventana hacia un sofá para luego recogerlo y darse a la fuga.

«Cuando llegué a la casa, encontré el cajón en el piso, abierto y vacío. En los videos se ve cómo usa una bolsa negra de la papelera para meter el dinero. La suma supera el millón de córdobas» detalló Polanco Durán.

Con lágrimas en los ojos, el afectado interpuso la denuncia ante las autoridades del Distrito VIII de la Policía Nacional, pero también envió un mensaje directo a la mujer con la esperanza de recuperar los fondos, que asegura no le pertenecen totalmente.

«Josseling, si me estás viendo, sabés que te apoyamos a vos y a tu niña. Ese dinero no es mío, tengo que pagarlo. Regrésalo, no permitas que esto pase a más», expresó el preocupado cambista.

La Policía Nacional ya inició las investigaciones para dar con el paradero de la sospechosa.

Por su parte, don Miguel Ángel Polanco ha ofrecido una recompensa económica a quien brinde información veraz que facilite la captura de Almanza y la recuperación del efectivo. Si usted tiene información, puede comunicarse al número: 8747-8292.