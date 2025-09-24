Sucesos

Arrestan a tres nicaragüenses en Costa Rica con mercadería de contrabando valorada en 90 mil dólares

Por Jhonny Martínez
Tres nicaragüenses de identidad no revelada quedaron a disposición de las autoridades judiciales de Costa Rica, tras ser capturados con un contrabando de zapatos y ropa valorado en casi 90 mil dólares.

Costa Rica decomisa contrabando de ropa y zapatos

El comandante Junier Villalta Rubí, director regional de la Fuerza Pública de la frontera norte de Costa Rica, indicó que la detención tuvo lugar la noche del lunes en la localidad de Pavón de Los Chiles, en San Carlos.

En ese sitio los oficiales de la Fuerza Pública interceptaron un camión con matrícula costarricense, el cual era conducido por un nicaragüense, a quien lo acompañaban otros dos compatriotas, todos en condición migratoria irregular.

Al ser consultados sobre la mercancía que transportaban, indicaron que había sido comprada en Managua y constaba de 1.617 pares de zapatos, además de gran cantidad de prendas de vestir, todo lo cual fue introducido a Costa Rica por un punto ciego sin el debido pago de impuestos.

Tras coordinar con la Policía de Control Fiscal, todo el cargamento fue decomisado y los tres nicas quedaron a la orden del cuerpo policial para ser procesados judicialmente.


