Arrestan a tres delincuentes desde un roba papa hasta vendedor de droga en la vía pública, en Jinotega

Las autoridades policiales del departamento de Jinotega informaron de la captura de tres delincuentes en diferentes hechos.

El primer caso fue atrapado el sujeto Eddy Antonio González, de 21 años, por robar tres quintales de papa, valorados en nueve mil córdobas, en la finca La Aurora, comarca La Fundadora.

Otro de los detenidos fue el delincuente Bladimir Alexander Suazo Rodríguez, de 35 años, después de que le robará a Deyvin Marino Mairena Blandón, de 15 años, en la comarca Ciudadela, un celular valorado en cinco mil 500 córdobas.

Mientras que el expendedor de drogas Greyvin Josué Chavarría Castro, de 24 años, fue capturado en la vía pública en Golfo Arriba, en el municipio de El Cuá, tras encontrársele 1831.3 gramos de marihuana lista para la venta.

