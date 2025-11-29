Apreciado médico somoteño Ariel Brenes falleció por complicaciones de salud

El doctor Ariel Brenes Gutiérrez, falleció por complicaciones de salud, a los 83 años, en la ciudad de Somoto, en Madriz, la tarde de ayer viernes.

Durante más de 40 años, el doctor Brenes se dedicó a ofrecer sus servicios de a los pobladores de Somoto y sus comunidades rurales.

El doctor Brenes también prestó sus servicios como médico de la Policía Nacional, atendiendo al personal con profesionalismo y entrega.

Su legado en el ámbito de la salud es invaluable para la población somoteña, que hoy lamenta profundamente su partida.

Sus restos fueron velados en el sector número 4, y este sábado, a las 9:00 de la mañana, se celebró una misa de cuerpo presente en la parroquia Santiago Apóstol de Somoto, antes de darle el último adiós.