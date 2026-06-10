Aparente infarto cardíaco le arrebata la vida a poblador de Estelí, su cuerpo ya estaba en descomposición

En completo estado de descomposición fue encontrado el cadáver del ciudadano Harold Mejía Ruiz de 38 años, en el interior de una casa ubicada en el barrio José Santos Zelaya de la ciudad de Estelí.

El cuerpo de Harold fue encontrado la tarde de este miércoles, y se presume que la causa de su muerte fue paro cardíaco que le sorprendió hace unos dos días, aparentemente, cuando se disponía a bañarse.

Sin embargo, serán las autoridades de la Policía Nacional junto a un petito del Instituto de Medicina Forense, quienes determinen las causas exactas de muerte de Harold, cuyo cuerpo es velado desde esta noche.