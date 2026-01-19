Anciano fallece en hospital horas después de ser arrollado por motocicleta frente a La Danto

En sala de emergencia del hospital Carlos Marx, falleció a eso de las 11 de la noche de ayer el señor Enrique Rafael Ortega Sosa, de 80 años de edad, horas después de ser atropellado por una motocicleta, frente a la Danto, Distrito Seis de Managua.

Tragedia vial en Managua: fallece anciano atropellado

Cazadores de noticias informaron que a eso de las 7:30 de la noche don Enrique Rafael bajó de un bus de la ruta 170 y al tratar de cruzar la calle fue impactado por la motocicleta conducida por Jorge Amador Berrios.

“En el lugar no hay energía la calle esta a oscura, y no mire cuando el señor se cruzo la vía, no me dio tiempo de capearlo, y lo atropelle, yo me dirigía a mi casa al barrio Hilario Sánchez”, expresó Amador Berrios.

En estado delicado debido a lesiones sufridas don Rafael Ortega Sosa, fue llevado al centro asistencial donde falleció cuatro horas después de su ingreso.

Testigos manifestaron que hay imprudencia peatonal en el accidente ya que el ahora occiso cruzó la vía sofocado tras bajar de la ruta, sin fijarse de la presencia de la motocicleta.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la debida autopsia y verificar la causa directa del fallecimiento, y en espera que sea retirado por sus familiares para darle cristiana sepultura.

Agentes de tránsito de la policía nacional realizan las investigaciones de la tragedia vial para determinar la responsabilidad entre las partes involucradas.