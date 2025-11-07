Amigos de lo ajeno roban 170 mil córdobas de una empresa láctea en Paiwas

Las autoridades policiales se encuentran buscando pistas que los lleven a identificar y localizar a delincuentes que robaron 170 mil córdobas de la empresa Lácteos Reyes, ubicada en la comarca Ubú Norte, en Paiwas, Caribe Sur.

De acuerdo con los afectados, para ingresar al local, los amigos de lo ajeno rompieron el techo y el cielo raso, y luego se dirigieron a un escritorio en donde violentaron la cerradura de una gaveta para sustraer la fuerte cantidad de dinero.

Tras recibir la denuncia, la Policía Nacional conformó un equipo de investigación que trabaja para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

