Amigo de trago le entierra pico de botella en la espalda, en Granada

Dice el viejo refrán “Dime con quien andas y te diré quién eres” es lo que tendrá que aprender ahora Jairo Canales Duarte, de 32 años, después de que su propio amigo de tragos Juan Hernánez Cano, de 30 años lo atacará con un pico de botella en la espalda, en el barrio Villa Feliz, en la ciudad de Granada.

Testigos dijeron que todo sucedió en cuestión de segundos, ambos estaban ingiriendo licor cuando Juan se le abalanzó como si tal se le metiera el diablo.

Jairo fue llevado al hospital Japón donde los médicos le suturaron 12 puntadas