Aguas del Río Plata se tragan a muchacho en Nueva Guinea

En calidad de desaparecido se encuentra desde este domingo un joven de apellidos Bermúdez Oporta, de 25 años, quien fue tragado por las aguas del rio Plata, en Nueva Guinea, cuando estaba dándose un chapuzón.

Joven desaparecido en el río Plata de Nueva Guinea

Bermúdez Oporta llegó al rio en compañía de varios amigos, y mientras se estaba bañando de pronto desapareció, según nos informó nuestro corresponsal José Duarte.

Equipos de emergencias de la Cruz Blanca de Nueva Guinea llegaron al lugar e iniciaron la búsqueda, misma que fue suspendida al caer la noche, pero será reanudada este lunes con los primeros rayos del sol.