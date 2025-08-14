Aguas de Pochomil mandan al otro mundo a capitalino amante del Cañanveral

La tarde de éste jueves se ahogó Roger Iván Robinson, de unos 40 años de edad, en las aguas de Pochomil, en el litoral pacífico de Nicaragua, convirtiéndose en la víctima número 153 por sumersión en lo que va de éste año 2025.
Carolina Robinson Talavera, prima hermana de Roger Ivan, confirmó la muerte de su familiar, y dijo el desafortunado era nieto del pelotero Jonathan Robinson.
Roger Ivan Robinson, tenía problemas de consumo de licor, y de vez en cuando hacía sus rumbos para comer y comprar su vicio.
El cadáver de Robinson, fue recuperado por los bomberos en las aguas de Pochomil, donde en estos días el oleaje supera los 2.5 metros de altura. La Policía Nacional investiga lo ocurrido.