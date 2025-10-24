Afección cardiaca causa el deceso de un adolescente en Puerto Díaz, Juigalpa

Un infarto agudo al miocardio privó de la vida al jovencito Erling Noé Bonilla Lumbí, de 14 años, en la comunidad de Hato Grande, en Puerto Díaz, municipio de Juigalpa, Chontales, la tarde de ayer jueves.

Erling Noé Bonilla Lumbí, de 14 años

La comunidad educativa de la Escuela Hato Grande, conformada por la dirección, personal docente y alumnado, expresó su más profundo pesar por el sensible fallecimiento de Erling, su querido alumno.

La partida de Erling Noé Bonilla Lumbi dejó un gran vacío en los corazones de quienes tuvieron la dicha de compartir con él.

La dirección, personal docente y compañeritos de clase del jovencito, extendieron sus más sinceras condolencias a su familia, acompañándolos en estos momentos de dolor y pidiendo a Dios fortaleza y consuelo para todos.

