Adulto mayor perece atropellado por motocicleta cuando caminaba a orillas de la vía en Boaco
De manera casi instantánea falleció el señor Teodoro González Solano, de 61 años, al ser atropellado por una motocicleta a las 9 y media de la noche de ayer domingo.
El fatal accidente sucedió en la entrada a Tierra Blanca, en la comarca La Lagartera, en el municipio de Camoapa, en el departamento de Boaco.
Según pobladores del sector, don Teodoro iba caminando a un lado de la vía en estado de ebriedad, cuando fue impactado por la moto color azul, sin placa, conducida por Uriel Fernando González López, de 37 años.