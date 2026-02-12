Adulto mayor es encontrado muerto en el baño de su casa en Jinotepe, Carazo
El señor Jacinto García Sánchez, de 78 años, fue encontrado muerto hoy jueves, en el interior del baño de su vivienda, ubicada en la entrada a la ciudad de Jinotepe, en el departamento de Carazo.
Familiares relataron que don Jacinto se fue a bañar, y como pasaron varios minutos sin salir de asearse, fueron a revisar que ocurría y lo encontraron fallecido.
Parientes lo sacaron del baño y dieron aviso a Bomberos Unidos quienes al llegar al lugar, determinaron que don Jacinto ya no tenía signos vitales.
El caso es investigado por la policía y el médico forense para determinar las causas de muerte de don Jacinto García Sánchez.
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