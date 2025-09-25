Sucesos

Adorador del dios Baco muere con las botas puestas en su casa de la ciudad de León

Por Jhonny Martínez
El tomador consuetudinario José Domingo López Delgadillo, de 49 años de edad, fue encontrado muerto en la casa que habitaba en el reparto Primero de Mayo, de la ciudad de León.

El cuerpo sin vida fue encontrado por el señor Jorge Ramón Cano, de 80 años de edad, quien informó a las autoridades policiales para que se investigaran las causas precisas de la muerte.

Luego de que un médico forense revisó el cuerpo en presencia de la Policía, se determinó que José Domingo López falleció por intoxicación alcohólica, sumado a deshidratación severa.

El cadáver del infortunado leonés fue entregado a su familia para velarlo y luego darle cristiana sepultura.

