Depravado es capturado por abusar y amenazar a sobrina de 14 años en Masaya

A la orden de las autoridades correspondientes fue puesto el sujeto Wilmer Isael Narváez Putoy, de 41 años, quien fue arrestado ayer a mediodía luego de ser señalado de violar y embarazar a su sobrina de iniciales V.M.S. de 14 años.

Según la denuncia, el pasado mes de marzo, el depravado mancilló a su sobrina en su vivienda localizada en la comunidad La Garza, en el municipio de Masaya.

Para cometer el bochornoso delito, el tío aprovechó que la mamá de la menor trabaja en una zona franca y al encontrarla sola, le puso una almohada en la boca para que no gritara y la amenazó con matar a su madre si lo denunciaba.

Sin embargo, al verle crecer el vientre de forma sospechosa y negarse a decir lo que le había pasado, la víctima fue llevada a una clínica para realizarle un ultrasonido el cual reveló que tenía 7 meses de gestación.

Luego de esto, la menor confesó lo que le había hecho su tío, procediendo a ser denunciado, por lo que fue arrestado y en los próximos días será pasado a los tribunales competentes.