Acusan a 7 sujetos por robar caballos en Tipitapa y vender la carne en el Mercado Oriental

Siete sujetos fueron acusados en los juzgados por robar, matar y destazar caballos en una finca ubicada en Las Maderas, municipio de Tipitapa, para luego vender la carne en el Mercado Oriental.

Desmantelan banda que robaba y mataba caballos en Tipitapa

Los involucrados en el delito de abigeato son Roberto de Jesús Solórzano, Ramiro José Barraza, Héctor Antonio Vega Lazo, Óscar de Jesús Castro, Manuel Alexander Galo, José Rafael Blandón y Reynaldo Ramón Mendoza.

De acuerdo con la Fiscalía, después de destazar los equinos, los implicados metieron la carne en bolsas y sacos y los llevaron en un taxi hacia el sector del Novillo, uno de los puntos de venta de productos cárnicos en el Oriental.

De acuerdo con el libelo acusatorio, los hombres inmovilizaron a los animales amarrándoles las patas y el cuello, para luego causarles matarlos con cuchillos.

Al momento de la captura, a los sujetos les fueron encontrados más de 400 libras de carne de caballo.

Las pérdidas económicas están estimadas en más de 54 mil córdobas, lo que ha causado indignación entre los finqueros y pobladores de la zona de Las Maderas.

Por su parte, las autoridades policiales continúan investigando si este grupo de sujetos tiene vínculos con el robo y destace tanto de caballos como de reses en los alrededores de Managua.

