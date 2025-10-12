Accidente laboral le cuesta la vida a hombre en El Rama

Víctima de trauma craneal severo murió el sábado Kevin Guzmán, al caer de unos 3 metros de altura cuando cambiaba láminas de zinc en el estadio de beisbol Carlos Pizarro, en la ciudad de El Rama, en el Caribe Sur de Nicaragua.

Muere Kevin Guzmán tras caída en estadio de El Rama

Las circunstancias exactas en que ocurrió la tragedia están siendo investigadas por la policía de El Rama.

Tu Nueva Radio Ya conoció que Kevin Guzmán habitaba en el barrio Santa Rosa, en la ciudad de El Rama, y halló la muerte mientras se ganaba la vida cambiando las láminas viejas por nuevas en el estadio municipal de esa localidad.