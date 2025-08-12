Abuelita resulta con la pierna fracturada en accidente cerca de la rotonda Cristo Rey

La señora Amalia Raquel Hernández, de 77 años de edad, resultó con varias fracturas en la pierna izquierda la mañana de este martes, cuando la moto en que viajaba como pasajera de su hijo Sergio Alemán, fue impactada por un camioncito de la rotonda de Cristo Rey una cuadra al Este, en Managua.

Trágico accidente de moto: abuelita con fracturas graves

Testigos oculares dijeron que el accidente sucedió cuando el conductor de la moto marca TVS, color azul, placa M 242-461, le invadió el carril al camión liviano marca Hino color blanco matrícula M 725-726, el cual los colisionó y derribó al pavimento, en donde la señora sufrió las graves lesiones.

Al momento del accidente, doña Amalia Raquel y su hijo Sergio Alemán se dirigían hacia su casa luego de haber realizado compras en un supermercado.

La lesionada fue trasladada al hospital Manolo Morales en una ambulancia de la Cruz Blanca, cuyo personal puso una férula en la pierna izquierda, para fijarle las múltiples fracturas, mientras era atendida por personal de ortopedia.

