9 delincuentes peligrosos son capturados en Nicaragua durante la última semana

Como resultado del Plan de Seguridad Ciudadana y en el Campo, durante la última semana, la Policía Nacional capturó a nueve sujetos por delitos de peligrosidad, entre estos dos por muertes homicidas, tres por robo con intimidación y cuatro por tráfico de drogas.

Entre las evidencias ocupadas, se encuentran 41 libras con 2.7 onzas de marihuana, 25.4 gramos de crack y cinco armas de fuego.

Las autoridades también garantizaron en la semana la protección a 50 mil actividades culturales, deportivas, recreativas, tradicionales, ferias de la economía familiar, ferias de salud y seguridad en destinos turísticos.

También se garantizó vigilancia y protección y cuidado del sistema de iluminación pública.

En coordinación con ENATREL, se restablecieron 306 luminarias públicas en los municipios de Palacagüina, Sébaco, El Tuma – La Dalia, Jalapa, Condega y Santa María de Pantasma.

Por otra parte se realizaron un total de 28 mil 721 acciones preventivas, como visitas a líderes comunitarios, encuentros con la comunidad, visita a casa a casa, y atención a jóvenes en situación de riesgo.

Asimismo, el pasado viernes se realizo la inauguración de unidad de seguridad ciudadana en el barrio Nuevo Amanecer, del municipio de Ciudad Sandino, departamento de Managua, con el nombre del compañero Teniente Edgard Martín Portocarrero Alarcón.

Este nuevo centro de atención a la ciudadanía forma parte del compromiso de nuestro buen gobierno de modernizar los servicios policiales, acercando la tecnología a la población para facilitar gestiones y trámites de manera rápida, segura y eficiente.

En cuanto al plan de seguridad en el campo, se garantizó seguridad a productores y trabajadores agrícolas.

En Un mil 961 comunidades se realizaron 20 mil 108 visitas de presencia directa a fincas y centros de acopio de café y leche, con la participación de 10 mil 769 productores y trabajadores agrícolas.

También se garantizó 1.430 coberturas de seguridad a 23 rubros de producción.

