17 hondureños son retenidos cuando pescaban en aguas nicaragüenses con armas y 8 libras de marihuana

Por Jhonny Martínez
Un total de 17 hondureños fueron retenidos por una patrulla del Distrito Naval Caribe del Ejército de Nicaragua, a 3.5 millas náuticas al sur de la frontera marítima entre Nicaragua y Honduras, y a 116 millas náuticas al noreste de Los Cayos Misquitos, Caribe Norte.

La retención fue realizada el 2 de octubre de 2025, cuando los hombres se movilizaban a bordo de un barco pesquero de nombre “Sophia Teresa”, de bandera hondureña, realizando actividades de pesca ilegal en espacios marítimos nicaragüenses.

Al momento de la retención, a los catrachos se les ocuparon productos marinos en período de veda, una escopeta calibre 12 con 65 cartuchos y 3 mil 918 gramos de marihuana, equivalentes a más de 8 libras, violentando las leyes establecidas en el país.


