11 delincuentes peligrosos son capturados por la Policía de Masaya en la última semana

Entre el lunes 13 y el domingo 19 de octubre, la Policía Nacional arrestó a once sujetos que cometieron delitos de peligrosidad en diferentes municipios del departamento de Masaya.

La inspectora policial Javiera Potosme dijo que, para garantizar la paz y tranquilidad de las familias y comunidades, se desarrollaron acciones de prevención, investigación y persecución del delito, que permitieron la captura de las personas vinculadas a los diferentes hechos delictivos.

Entre los detenidos se encuentran un asaltante, dos autores de robo con violencia, seis por robos con fuerza, uno por violación y uno por abuso sexual.

Los delitos fueron cometidos en los municipios de Masaya, Nindirí y Tisma.

De igual manera, durante la última semana, en el departamento de Masaya fueron cometidos un robo con violencia, una violación, seis robos con fuerza y dos abusos sexuales.

La vocera policial indicó que como parte del trabajo preventivo también se realizó vigilancia y patrullaje a pie, motorizado, y regulación del tránsito en los alrededores de los centros de estudios.

