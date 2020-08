¡Sin pelos en la lengua! Maluma habla de la supuesta relación entre su exnovia y Neymar

El reguetonero Maluma se volvió tendencia en las redes sociales al hacer una transmisión en su cuenta de Instagram, hablando de su exnovia, Natalia Barulich y de la supuesta relación que ella tiene con el jugador brasileño, Neymar.

Maluma habla de la supuesta relación entre su exnovia y Neymar

Y es que hace algunos días se empezó a especular respecto a “Hawái”, el nuevo tema de Maluma, que, según decían, fue dedicado a Natalia, quien supuestamente, lo había traicionado con Neymar.

“¿Qué pasó con Neymar? Pregúntenle, pregúntenle a él. No se dejen engañar, no se dejen engañar de las redes, de los medios. No ha pasado nada, yo realmente no sé si estén juntos, cada quien hace lo que quiera de su vida, si ellos son novios me parece muy bien”, expresó.

También dijo que no tiene nada en contra del jugador y que, para él significó mucho que los jugadores del París Saint-Germain (PSG) celebraran la clasificación a la final de la Champions League con su canción.

“Yo no tengo ningún problema con Neymar. Me siento muy agradecido con él y con todos los chicos del PSG por poner mi canción en su festejo, a Di María que es mi parcero Si necesito arreglar un problema con alguien, cojo mi celular y habló con esa persona“, afirmó.

En el video musical de la nueva canción de Maluma aparecen algunas imágenes que, según los usuarios, son indirectas hacia Barulich. Por ejemplo, se recrea una escena en la que aparecían el colombiano y la modelo.

También aparecen fotografías de la mujer con otro hombre, muy similares a las que la joven ha subido con Neymar desde que rompió con el cantante.