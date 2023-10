«Sin comentarios» fue la respuesta del Fantasma Figueroa ante el caso de Byron Bonilla

La mayor sorpresa en la convocatoria del técnico de la Selección Nacional Marco Antonio «Fantasma» Figueroa para los partidos de Nicaragua ante Monserrat en Liga de Naciones “B”, fue la ausencia de Byron Bonilla.

Marco Antonio «Fantasma» Figueroa

Bonilla viene de realizar tremendos partidos con el Real Estelí en la Copa Centroamericana ante Saprissa y no hay un solo argumento deportivo para dejarlo fuera.

Este martes se brindó una conferencia de prensa donde Figueroa dijo: “Sin Comentarios”, a las preguntas de la crónica deportiva sobre el tema. El chileno acuso a los periodistas de especular, de no ser creativos, de darle más importancia a un jugador que al grupo.

Les dejamos parte de las respuestas de Marco Antonio sobre las preguntas sobre el tema:

¿Le molesta que le preguntemos sobre el caso Bonilla?

Para mí no es molesto contestar en el caso de Bonilla.

¿Porque no opina del caso de Bonilla?

Yo no voy hablar de un jugar en específico, yo vengo hablar del grupo, de la selección nacional y me parece es una falta de respeto hablar de una sola persona.

¿Por qué no lo convocó si está pasando por un excelente momento?

Si seguimos hablando del mismo tema (Bonilla), yo me voy y lo dejamos ahí. Yo me siento más cómodo en la cancha que aquí, es incómodo para mi estar aquí.

Para dejar de especular, denos su versión del tema

Ustedes pueden especular lo que quieran, no hay una versión oficial, yo no quiero hablar del tema. Si ustedes siguen con el tema, dejamos la conferencia y me voy

¿Por qué se molesta?

Yo pensé que tenían más creatividad para preguntar o que tenían un poco de respeto por el grupo. Si seguimos con el tema, me paro y me voy. Yo no me molesto sobre el caso Bonilla…

Para dejar de especular, por eso le preguntamos directamente a usted

Ustedes (crónica deportiva) especulan mucho…

Creo que al final el Fantasma Figueroa salió mal parado ante la crónica deportiva, el público en general y los amantes al futbol, porque se notó a un personaje arrogante, y siempre a la defensiva…

La selección nacional estará jugando en Liga de Naciones “B” ante Monserrat este viernes (1 pm hora Nica) de visitante y de local en el Nacional (8 pm).