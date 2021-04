Sigue búsqueda de joven que desapareció mientras se bañaba en aguas de Poneloya

Muy preocupados continúan los familiares de Eliezer Laureano Sandoval Mendoza, de 27 años, quien desapareció entre las olas al meterse a bañar a las aguas del balneario Poneloya, en el departamento de León, desde la tarde del viernes.

Hazel Orozco dijo que su esposo Eliezer salió a las 7 de la mañana de su casa afirmando que iba a buscarle venta a una madera que le habían encargado unos amigos en Sutiaba, y volvió a saber de su paradero hasta que una mujer desconocida les informó del hecho.

«A mi mamá la llamó una mujer informándole que él se había metido al agua y que no había salido, nosotros nos asustamos porque no sabíamos que andaba en el mar, ella nos entregó la ropa, no la conocemos», indicó Margina Toval, hermana del desaparecido.

«Hay que darle 24 horas para que salga a flote», expresó Cástulo Andrés Contreras, habitante de Poneloya.

«Aquí estamos apoyando a la familia para buscar cómo recuperar el cuerpo y entregárselo», dijo Ashley Ortega, integrante de las brigadas del COMUPRED en Poneloya, León.