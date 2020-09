“Si Hubieras Querido”, así suena la nueva canción de Pablo Alborán

La espera terminó para los millones de fans de Pablo Alborán, luego que este jueves se diera a conocer su nueva canción “Si Hubieras Querido”, de su próximo disco “Vértigo”.

Pablo Alborán presenta «Si Hubieras Querido»

La canción llega con un videoclip realizado bajo la dirección de Sandro Supping.

«Si hubieras querido» viene como un tema profundamente creativo y que, como en «Vértigo«, quiere mostrar su realidad.

“Es el título más honesto que podía darle a este álbum. Porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo, pero por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo», dijo recientemente Alborán.