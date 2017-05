Shaquille O’Neal muestra su horrible pie y estallan los memes

El ex jugador de baloncesto Shaquille O’Neal mostró en público uno de sus pies durante un programa de televisión e inmediatamente los cibernautas mostraron su desagrado a través de sus memes.

A pesar de advertirle al público lo “crudo” que iba a ser la escena la cámara lo grabó en primer plano mientras los comentaristas estallaron en risas.

Acá algunos de ellos

@NBAonTNT @Shaq feet look like he has been getting a pedicure with jackhammer pic.twitter.com/5I85jdlkg7

— Comedian The DA (@ComedianTheDA) May 26, 2017