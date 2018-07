Shannon de Lima se puso “más buena” que nunca

La modelo venezolana Shannon de Lima, utiliza su cuenta de Instagram para promocionar sus productos de belleza y su ropa, pero también para demostrarle a sus seguidores lo bien que le sienta estar soltera.

Y es que una de sus últimas publicaciones produjo un revuelo en las redes, por su espectacular apariencia en un sensual traje de baño rojo.

“¿Estos atardeceres realmente se viven todos los días? No es que la vida en Instagram no sea tal cual la mostramos, se parece bastante y de eso se trata y sí, a veces mostramos la vida perfecta en las redes sociales, pero obvio todos tenemos nuestros problemas y días no tan buenos”, escribió la ex de Marc Antonhy y “El Canelo” Álvarez.