La relación entre Shakira y su ex suegra Montserrat no parece ser tan fluida atendiendo a la letra del último tema de Bizarrap: “Me dejaste de vecina la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”. Y es que Piqué habría comprado una casa junto a la suya para sus padres, pero no parece que haya sido una buena idea, pues las fricciones entre ambas han llegado a tal en que Shakira

Shakira vigila a la mamá de Piqué con una bruja en su ventana

La colombiana tiene colgada en su casa, en una de sus terrazas y dirigida a la cocina de la casa de sus exsuegros, una bruja de tamaño real. Casi nada.

Las referencias de Shakira a Piqué son constantes en los más de tres minutos de la canción, pero a buen seguro los dardos que más habrán escocido al exfutbolista habrán sido los dirigidos a su madre y a su actual pareja, Clara Chía, de 23 años, a quien la colombiana ‘despacha’ de la siguiente forma: “A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”.