Shakira sorprende con concierto en parque de Nueva York (+VIDEO)

Shakira cantou #Chantaje em uma performance intimista para seus fãs no Washington Square Park em Nova Iorque. Shakira sang #Chantaje in an intimate performance for her fans at Washington Square Park in New York. Shakira cantó #Chantaje en una actuación íntima para sus fans en el Washington Square Park en Nueva York. www.shakirabrasil.com #ShakiraBrasil #Shakira

