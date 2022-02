Serena Williams, de 40 años, estrella del tenis, habló sobre su eventual retiro, mientras se especula que está llegando al final de su increíble carrera.

Serena Williams está “preparada” para retirarse del tenis

Williams contó que, aunque su carrera en el tenis no ha terminado, está preparada para el retiro.

Es algo que la 23 veces campeona de Grand Slam aprendió de su padre Richard.

“Estoy preparada para ese día, he estado preparada durante más de una década. Si has visto al Rey Ricardo, sabes que mi papá siempre decía que tenías que prepararte. Así que me he preparado para eso. Sabes, al final del día, creo que es muy importante tener siempre un plan. Y eso es lo que hice. Siempre tuve un plan“.

Desde hace algunos años, Williams ha estado equilibrando su carrera de tenis y su vida personal. Especialmente desde que dio la bienvenida a su primera hija, Olympia, de 4 años, con su esposo Alexis Ohanian.