Señora le ruega a su marido que regrese a casa, es la segunda vez

Desesperada se encuentra la señora Claudia Estrada, de 34 años, quien denunció en La Nueva Radio YA que su maridito se le perdió por segunda ocasión.

Juan Francisco Ponce, de 47 años, salió con rumbo desconocido desde el pasado lunes de su casa de habitación ubicada en la comarca Pochocuape, en Managua.

«No le miento hemos tenido discusiones porque él por todo me cela, y eso que atendemos juntos nuestra pulpería. Yo no salgo sola siempre voy con él a todos lados. Me cela por todo y últimamente lo he visto muy pensativo, me preocupa que le pase algo ya que padece diabetes», expresó doña Claudia.

Manifestó que se ha visto en «la sin remedio» de ir a buscarlo hasta la casa de la ex esposa e hija de Ponce, ubicada en el kilómetro 13 carretera a Masaya; pero tampoco está ahí.

La preocupada mujer asegura se lleva bien con la familia de su esposo, pero que éstos tampoco saben de su paradero por lo que hizo un llamado a la persona que lo conozca por favor le avisen al teléfono 58197856.

«Deja de estar jugando al gato y el ratón, no te estés escondiendo, los problemas se resuelven dialogando con madurez, recordá que tus hijos y tu esposa esperan tu regreso a casa», finalizó.