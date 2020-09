Segundo clásico nacional del 2020 será este fin de semana

Se viene la jornada número 7 de Liga Primera y el partido más importante es el segundo clásico nacional de manera consecutiva, entre el Real Estelí y los Caciques del Diriangén.

En total se jugarán tres clásicos en una semana, el primer juego entre ambas escuadras fue en copa primera y finalizó con victoria para el Estelí.

-Publicidad-

A lo largo de la historia del fútbol nacional se han disputado 119 clásicos, en 53 ocasiones la victoria ha sido para el Tren del Norte, mientras los diriambinos han ganado solo 24 juegos, y en 42 ocasiones los clásicos terminaron empatados.

El Real Estelí llega al clásico de liga siendo líder general del torneo con 16 puntos y es uno de los dos equipos que permanecen invictos en la competición, por su parte el Diriangén llega en la quinta posición con 8 puntos.

El clásico de mañana se disputará a las 7 pm en el estadio Independencia en Estelí.

La jornada la completan los siguientes partidos

Managua Fc vs Walter Ferreti, Chinandega Fc vs Juventus, Real Madriz vs Junior, y ART Jalapa vs Deportivo Ocotal.

A la jornada 7 los equipos llegan en las siguientes posiciones

Real Estelí líder con 16 puntos, Walter Ferreti segundo con 14 puntos, el ART Jalapa es tercero con 10 unidades y en la cuarta plaza aparece el Managua FC con9 puntos.