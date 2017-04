Segoviano confiesa que mató a su conocido porque le debía 17 mil córdobas

Autoridades policiales de Nueva Segovia presentaron este miércoles a Justo Pastor Rayo Martínez, quien confesó que la noche del pasado domingo asesinó a balazos a Víctor Manuel Orozco Salgado, porque este le debía 17 mil córdobas desde hace 6 meses.

“Él no me iba a pagar, el acuerdo era que el dinero me lo tenía que dar en dos meses, y ya había pasado medio año y no me pagaba”, relató Rayo Martínez.

Para cometer el crimen, Justo Pastor Rayo dijo que le compró una pistola a un hombre desconocido, y aprovechó la oscuridad de la noche para ingresar a la casa de su víctima, en la comunidad El Quebracho, municipio de El Jícaro, y le asestó 4 balazos en el pecho y uno en el abdomen a Víctor Manuel Orozco mientras dormía en su cama.

Al momento de la captura, Justo Pastor Rayo Martínez tenía marihuana en el interior de su vivienda por lo cual será investigado por el delito de tráfico de estupefacientes.

Según los registros policiales Víctor Manuel Orozco Salgado tenía cuentas pendientes con la ley por una serie de delitos.