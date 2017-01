Secretario General de la ONU saluda al gobierno del Comandante Daniel

El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, envió un mensaje al Comandante Daniel Ortega, en el que expresa su deseo de fortalecer lazos de amistad, cooperación y confianza mutua con Nicaragua en este nuevo período de Gobierno.

A continuación, la carta del Sr. Guterres:

Excelentísimo Señor:

Por este medio me es grato felicitarlo por su re-elección a la presidencia de la República de Nicaragua. Me siento muy honrado por su cordial invitación a los actos de inauguración. Lamento que debido a compromisos adquiridos con anterioridad no podré participar en tan significativa ocasión. Sin embargo, me es grato informarle que la Señora Susan McDade, Administradora Auxiliar Adjunta y Directora Adjunta del PNUD para América Latina y El Caribe, representará a las Naciones Unidas en el evento. La oficina de la Señora McDade se comunicará con su oficina para discutir los detalles de su participación.

Asimismo, deseo manifestarle mis mejores deseos para el mayor éxito en las gestiones que Usted emprenderá en este nuevo período presidencial, así como expresarle la plena disposición de las Naciones Unidas para lograr un diálogo directo y fluido que nos permita trabajar en diversas iniciativas para enriquecer nuestra valiosa relación bilateral, fortaleciendo los lazos de amistad, cooperación y confianza mutua.

Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia, las seguridades de mi consideración más distinguida.

[Firma]

António Guterres