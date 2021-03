Se rinde a la muerte muchacho que sufrió accidente en El Crucero

Héctor Enrique Parrales Cerda, de 22 años de edad, murió el domingo en el hospital Lenin Fonseca debido a las graves lesiones que sufrió en la cabeza, tras accidentarse en motocicleta cuando bajaba del municipio El Crucero, la noche del sábado.

Foto tomada de Facebook

Informes extraoficiales indican que Parrales Cerda viajaba en compañía de su amigo Francisco Cáceres, cuando perdieron el control de la moto y derraparon sobre el pavimento.

-Publicidad-

A causa del accidente, Francisco Cáceres sufrió múltiples más quemaduras por fricción.

La Policía Nacional investiga el accidente ya que supuestamente un microbús impactó a los motociclistas, provocando el accidente, y luego continuó la marcha.

El fallecido Héctor Enrique Parrales Cerda habitaba en la comarca Pochocuape, en el Distrito 3 de Managua, cerca de la casa de su amigo Francisco Cáceres, hacia donde se dirigían al momento de accidentarse.

“Este no es un adiós, sino un hasta pronto. No sabes cuánto te voy a extrañar. Amor teníamos tantas cosas que cumplir. No sabes cuanta falta me vas hacer. Quisiera que todo fuera una mentira. No sé cómo te pudo pasar esto si ayer estuvimos juntos. No sé como voy hacer sin ti. Tu sueño era que formáramos una familia, te voy a extrañar mucho Amorcito”, dice en su perfil de Facebook la joven Stefanny͎ Maricela Guerrero de Parrales.