Se incendia limusina con una novia que iba a su boda en Las Vegas

Lo que sería el día más feliz de su vida se convirtió en un infierno para una novia luego que se incendiara la limosina en que viajaba en Las Vegas.

Afortunadamente todos los salieron ilesos del incidente, aunque la novia llegó oliendo a humo a la iglesia, según algunos invitados.

Los ocupantes de la limusina fueron recogidos y llevados a la capilla para la boda en otro auto.

La causa del incendio no se ha establecido aún.

