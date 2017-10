Gracias a Tu Nueva Radio Ya localizan a desaparecido padre de la cantante Keyla Rodríguez

La cantante Keyla Rodríguez agradeció a Tu Nueva Radio Ya porque gracias a la difusión de la noticia sobre la desaparición de su padre, Juan Ignacio Rodríguez Ibarra, de 83 años de edad, este fue encontrado deambulando en las calles del barrio 18 de mayo, en el Reparto Schick, de Managua.

La artista detalló que fue una señora desconocida quien rescató en la calle a su padre “Nachito” después de haber conocido la noticia publicada en los noticieros y en las redes sociales de Tu Nueva Radio Ya.

“Esa señora llamó a la Policía y a las 4 de la mañana llegó una patrulla a traerlo y luego me lo entregaron con el compromiso de que me haga cargo de su tutela, ya que el sufre de Alzheimer y del corazón, y en la casa en donde vivía no le daban el cuido respectivo ya que se había extraviado otras veces”, dijo Keyla.

Don Juan Ignacio Rodríguez Ibarra fue profesor de suelos de la Universidad Agraria y se salió desde el lunes de la casa que habitaba en el barrio El Acetuno, frente al aeropuerto de Managua, y quienes lo rodeaban le avisaron sobre su desaparición a Keyla, su hija mayor, hasta dos días después.

Al momento de ser rescatado de la calle, el profesor “Nachito” andaba hambriento, con un peso de 95 libras, y su situación de salud estaba desmejorada ante la falta del consumo de sus medicamentos, por lo cual se encuentra hospitalizado.

Lo excelente del caso es que gracias a nuestros fieles oyentes y seguidores de las redes sociales de Tu Nueva Radio Ya, don Juan Ignacio Rodríguez Ibarra, ya está fuera de peligro.