Salvador Zavala es reconocido por la Unión Panamericana de Taekwondo

En el desarrollo de los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile 2023, el Presidente de la Federación de Taekwondo de Nicaragua fue reconocido por La unión Panamericana de Taekwondo (PATU).

Dicho reconocimiento se realizó en una cena de la Familia Panamericana en la cual participó el Dr. Chungwon Choue, Presidente de la Federación Mundial de Taekwondo.

El reconocimiento fue entregado por su legado de excelencia que representa para el Taekwondo en la región panamericana y sobre todo en su país Nicaragua.

«Súper contento con este reconocimiento que me hizo La Unión Panamericana de Taekwondo, nunca me imaginé que me entregarán este galardón», fueron las palabras de Zavala.

También argumentó que esto lo compromete a trabajar más en este deporte que ama y que espera en un futuro lograr una medalla Olímpica que tanto ha anhelado.

El reconocimiento fue entregado por el maestro Mario Mandel, Secretario General de la Unión Panamericana de Taekwondo.

Para FETANIC es un triunfo más en las metas propuestas para crecimiento del Taekwondo en Nicaragua.