Quitarse las pestañas, comer tulipanes son los absurdos nuevos retos de Tik Tok

Detenerse a pensar en las consecuencias, es lo que menos están haciendo los usuarios de Tik Tok al momento de realizar retos virales. Resulta que hay nuevas ideas que han tomado popularidad en redes sociales, aquí te contamos cuáles son:

Comer tulipanes: Los vídeos de chicas que comen estas flores ante la cámara se han viralizado y los médicos están advirtiendo que no debemos olvidar que los tulipanes contienen una sustancia que puede provocar quemaduras en las membranas mucosas de la boca, el esófago y el estómago.

Una quemadura en el tracto gastrointestinal es muy dolorosa, tarda mucho en sanar, puede causar sangrado y convertirse en cáncer, señalan los especialistas.

Echarse slime en el pelo: Ponerse esa materia gelatinosa en el pelo como si fuese una mascarilla capilar tampoco es la mejor idea. Debido a su gran pegajosidad, eliminarla del cabello se convierte en un reto no menos interesante que embadurnárselo con ella. Y aunque algunos consejos de Internet aseguran que el ‘slime’ se puede eliminar del pelo con vinagre, otros dicen que una mejor opción son directamente unas tijeras.

Tirarse objetos pesados en los pies: Por más absurdo que suene, algunos internautas se han aficionado a dejar caer sobre sus pies objetos que varían desde peluches y botellas de agua hasta martillos o electrodomésticos. Luego califican el dolor que sienten en una escala del 1 al 10, esperando que sus ‘logros’ acumulen millones de vistas.

Para sorpresa de nadie, estos desafíos pueden provocar traumatismos en la zona del pie, como daños en los huesos, nervios y vasos sanguíneos, indican los médicos. Los impactos también pueden desencadenar deformidades permanentes e incluso inmovilidad.

Afeitarse las pestañas: A ciertos hombres ya no les basta con dejarse la barba para parecer más ‘varoniles’, sino que cada vez recurren a experimentos más extraños para realizar cambios en su ‘look’. Lo último en estética masculina es afeitarse las pestañas con una maquinilla eléctrica, pese a las advertencias de los especialistas. Esta práctica no solo crea riesgos para la salud ocular al colocar objetos afilados cerca del ojo, sino que además no tiene en cuenta que las pestañas protegen los ojos contra la suciedad, el polvo, los gérmenes y las bacterias.